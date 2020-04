4 películas de acción clásicas e imperdibles que puedes ver en Netflix

¡Te darán tu dosis diaria de adrenalina!

En los últimos años, Netflix se ha caracterizado por ser uno de los grandes creadores de contenido y muestra de ello son su gran cantidad de películas y series originales. Sin embargo, hay usuarios que al entrar a la plataforma de streaming buscan encontrarse con alguna película clásica para ver pero se rinden al ver tantas sugerencias de producciones nuevas.

Por ello, el día de hoy hemos seleccionado 4 largometrajes clásicos de acción que puedes ven en esta plataforma y son excelentes para tu dosis de adrenalina diaria.

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

La primera película de la saga de Indiana Jones es una de las más queridas de la crítica. En este corte vemos al Dr. Jones, interpretado por Harrison Ford, adentrarse en peligrosos escenarios de Egipto en busca del Arca Perdida, un cofre de madera cubierto de oro en el que se encuentran las tablas de piedra en las que se encuentran los diez testamentos, todo esto mientras es perseguido por los nazis.

Goldeneye (1995)

La primera aparición de Pierce Brosnan como el agente secreto más famoso de Reino Unido, está muy lejos de ser la mejor cinta de la saga, pero es bien recordada por los fanáticos gracias a sus secuencias de acción y al regreso de Alec Trevelyan, quien deja de ser amigo del 007 para convertirse en su némesis. Explosiones, persecuciones, grandes secuencias de acción y bellas mujeres no podrían faltar en una película del agente secreto británico.

Dirty Harry (1971)

A principios de los setentas, Clint Eastwood interpretó a Dirty Harry, uno de los personajes que catapultaron al actor como uno de los hombres rudos de Hollywood. En la película, el detective de homicidios va tras la huella de Scorpio, un asesino serial que aterroriza San Francisco al disparar a la gente desde las azoteas de la ciudad. El largometraje está lleno de disparos, violencia y adrenalina.

Lethal Weapon (1987)

Mel Gibson y Danny Glover dan vida a Martin Riggs y Roger Murtaugh, una de la duplas de acción más icónicas de las últimas décadas. Riggs es un policía rebelde que no le importa morir en acción y es asignado como pareja a Murtaugh un policía veterano que extrema precauciones para poder retirarse lo más pronto posible. Esta peculiar pareja tiene que enfrentarse con los peores criminales de Los Ángeles, en una cinta llena de acción y buen humor.