Deontay Wilder fue sometido a cirugía del bíceps izquierdo, tras la paliza que recibió de Tyson Fury

El pugilista estadounidense Deontay Wilder explicó que se sometió a una cirugía en el bíceps del izquierdo, tras su complicada pelea ante Tyson Fury, en la que perdió el campeonato mundial pesado del CMB, pero todo está bajo control pues regresará los entrenamientos en mayo.

“La recuperación va bien. Estoy en terapia física. Terminé lesionándome durante mi última pelea, pero todo va muy bien con eso. Sólo me estoy enfocando en la recuperación, en recuperar mi salud y prepararme para volver”, comentó el “Bombardero de Bronce” al programa The PBC Podcast.

“No puedo hacer ejercicio en este momento. Eso es lo que estoy esperando. Sabes, una vez que me sane con el brazo, estoy ansioso por hacer ejercicio, poder hacer las cosas que me encantan”, agregó.

Asimismo, mencionó que espera que pase pronto el tema del coronavirus para regrese al ring de tiempo completo y enfocarse en su campamento de cara a la pelea que tendrá contra Fury, posiblemente a finales del año.

🔽 Full @PremierBoxing podcast featuring a new interview with Deontay Wilder reflecting on the Tyson Fury rematch, discussing his injury and looking ahead to the trilogy.https://t.co/kDJr0jtWTt

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 15, 2020