Gobernador extiende cuarentena en Nueva York hasta el 15 de mayo, por ahora

Dijo que la infección tendría que disminuir considerablemente más antes de levantar las restricciones

El gobernador Andrew M. Cuomo extendió hoy el cierre de Nueva York hasta el 15 de mayo, en coordinación con otros estados vecinos, para seguir evitando nuevos casos de coronavirus.

Cuomo destacó que Nueva York continúa progresando en la contención del virus mortal y señaló estadísticas alentadoras, pero dijo que la infección tendría que disminuir considerablemente más antes de pasar a levantar las restricciones que están vigentes desde la noche del 22 de marzo.

“¿Qué pasa después de eso? No lo sé”, dijo Cuomo sobre la nueva extensión al 15 de mayo, informó The New York Times. “Veremos según lo que muestren los datos”.

En su sesión informativa de hoy, el gobernador también destacó:

Muertes en el estado de Nueva York: 606 en un día, la cifra más baja en 10 días, para un nuevo total de 16,251 fallecidos.

Número promedio de tres días de pacientes hospitalizados con virus: 2% menos, el segundo día consecutivo en caída.

Número de pacientes intubados: baja por quinto día de los últimos seis. Estos son los hospitalizados con mayor riesgo de morir por el virus.

Pacientes COVID-19 en cuidados intensivos: menos 134 personas desde ayer.

Cuomo también comentó su orden de que los neoyorquinos porten cobertores faciales cuando están en público y si no puedan mantener la distancia social, por ejemplo en transportes públicos.

Dijo que todos deben usar cubiertas faciales, incluyendo los niños a partir de 2 años. La orden entrará en vigencia mañana.

Y agregó que Nueva York enviaría 100 respiradores a Nueva Jersey, donde las muertes han aumentado en los últimos días, hasta totalizar 3,156 al momento.