Hay esperanza: Estas son las tres vacunas para el COVID-19 que ya se prueban en humanos

Es tanta la información sobre el desarrollo de vacunas contra el nuevo coronavirus que circula en diferentes medios, que es muy probable confundirse. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya cuenta con un panorama claro de los fármacos que se encuentran en progreso para combatir la enfermedad que ha causado una pandemia global.

Los datos de la OMS demuestran que hay esperanza, pues existen tres vacunas para el COVID -19 que ya se prueban en humanos y otras 67 se encuentran en desarrollo.

Las tres que ya se encuentran en la fase de evaluación clínica, es decir, que ya agotaron los modelos animales y han pasado a probarse en humanos, pertenecen a dos compañías farmacéuticas en EEUU y una en China.

De acuerdo con un proyecto de vacunas candidatas publicado el 11 de abril por la OMS, la empresa Inovio Pharmaceuticals ya realiza ensayos con un fármaco en voluntarios sanos para probar su seguridad, su toleranica y su inmunogenicidad, es decir, la capacidad del sistema inmunológico para reaccionar a él.

Por su parte, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de EEUU, en conjunto con la empresa de biotecnología Moderna, prueban una vacuna en hombres y mujeres sanos de 18 a 55 años de edad cuya reacción será monitoreada durante un año.

CanSino Biological Inc. en conjunto con el Beijing Institute of Biotechnology trabajan en otra vacuna cuya información no está disponible.

Adicionalmente, otras 67 candidatas a vacuna se encuentran en evaluación preclínica, entre ellas, una desarrollada por la Universidad de Oxford que comenzará sus pruebas en humanos tan pronto como la próxima semana. Oxford ha reclutado ya a 510 personas de 18 a 55 años de edad y la ha ensayado en chimpancés.

Sin embargo, la OMS también ha advertido que estos ensayos se llevarán su tiempo hasta que una o varias vacunas estén disponibles al público por la vía comercial. Margaret Harris, portavoz del organismo internacional, declaró que una vacuna estará lista hasta la primavera del próximo año.

La OMS señala que las vacunas pasan a la etapa de evaluación clínica cuando ya se han agotado las limitaciones de los modelos animales, “los estudios clínicos para demostrar la seguridad y la eficacia de las vacunas deben realizarse en humanos antes de que una vacuna pueda liberarse para un uso generalizado”.