¡Luto en la lucha libre mundial! Howard Finkel, legendario presentador de WWE, falleció a los 69 años

El legendario presentador de WWE, Howard Finkel, conocido por ser el primer locutor de tiempo completo para la compañía, en 1979, y por estar en cada WrestleMania de 1985 hasta 2016, falleció a la edad de 69 años.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Howard Finkel has passed away at age 69. https://t.co/tqmD68ZsQp

La noticia la dio a conocer la empresa, sin dar la causa de su muerte; sin embargo, reconoció la gran trayectoria del locutor que fue inducido al Salón de la Fama en 2009. Asimismo, es reconocido por su célebre frase “Y el nuevo campeón es…”

“Fue muy respetado por las Superestrellas actuales, las Leyendas de la WWE y el Salón de la Fama, la memoria enciclopédica y la amabilidad de Finkel lo hicieron querido entre sus colegas”, comentó WWE a través de un comunicado.

Estrellas como Triple H lamentaron el deceso: “No eras nadie hasta que escuchabas a Howard anunciarte. Una victoria en el campeonato no se sentía real hasta que lo escuchabas decir “¡Y el nuevo!”, escribió el director de operaciones de WWE en sus redes sociales.

You weren’t someone until you heard Howard announce you. A championship win didn’t feel real until you heard him say “and the new!” His voice, his personality, and his positivity will be sorely missed. Thank you for everything…especially your friendship. https://t.co/CYSPt6vnvU

