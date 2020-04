Quique Setién quiere coronarse en la cancha y renovar con el Barcelona

El DT blaugrana busca ganar La Liga y la Champions League jugando

El estratega del Barcelona, Quique Setién manifestó que quiere ser campeón con los culés, pero que no desea hacerlo con una cancelación del torneo por la crisis del coronavirus, sino terminando la temporada y siendo superior al resto concluyendo todos los compromisos que estaban estipulados, aunque reconoce que ante todo está la salud.

“Lo que a mí me gustaría es jugar y quedar campeón jugando; eso es obvio. Pero la situación está como está. No sé si eso valdría (suspender la temporada) pero me es indiferente. No me voy a sentir campeón si tengo dos puntos más. Pero todo esto del fútbol es anecdótico. Esta es una situación difícil y lo que a mí me preocupa es que esto se solucione cuanto antes. Que podamos salir y abrazarnos con la gente mayor. Lo demás es superfluo y no le doy demasiada importancia. Si hay que terminar, pues se termina. Y si jugamos, fenomenal”, expresó en entrevista a la cadena RAC1

CUANDO HABLA UN PROFESIONAL Y CON ÉTICA………

"Lo que a mí me gustaría es jugar y quedar campeón jugando; eso es obvio. Pero la situación está como está. No me voy a sentir campeón si tengo dos puntos más", dijo Setién entrenador del Barcelona. pic.twitter.com/rK2Hj5zUBX — bebeto flores (@oscarbebeto) April 15, 2020

Y el DT agregó que no solamente está entre sus planes ganar La Liga, ya que otro de sus anhelos es levantar la Champions League y que no dispone de mucho tiempo, ya que su contrato culmina con el final de la temporada, pero sabe que coronarse en ambas competencias ampliaría sus posibilidades de renovar su contrato con el club.

“Se lo digo a los jugadores. Que yo tengo prisa, que no tengo tiempo que perder y que me gustaría ganar la Champions y La Liga. Si pueden ser las dos, mejor. Claro que he soñado con pasearme por Liencres con las vacas con la Champions“, acotó.

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, señaló este miércoles que alguna vez ha soñado con ganar la Liga de Campeones y enseñarla en su pueblo (Liencres, Cantabria) entre vacas. pic.twitter.com/VTM7Sf56i9 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) April 15, 2020

Respecto a la competencia continental, y contradiciendo lo que dijo Messi sobre que tienen que trabajar y crecer, porque con lo que tienen no les alcanza para ganar “la orejona”, el estratega piensa que su equipo está capacitado para conseguir el trofeo, de hecho cree que eso es más probable que salir campeones en el torneo casero.

“No estoy de acuerdo con Leo, creo que podemos ganar la Champions. Mira lo que pasó el año pasado y este año ha caído el Liverpool. Es más fácil ganar la Champions que La Liga. La puede ganar cualquiera de los 8 o 10 que están ahí”, sentenció.