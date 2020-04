Raúl Jiménez entró al Top 20 de los mejores delanteros de Europa

Las buenas actuaciones y sus estadísticas han convertido a Raul Jiménez en el jugador consentido de la afición del Wolverhampton y en uno de los artilleros más productivos de la Premier League. Tanto así que el sitio Who Scored lo incluyó en el Top 20 de los mejores delanteros de las 5 principales ligas de Europa.

Mientras la tribuna de los Saints estaba congelada, los fans del Wolverhamtpon ‘rompieron el hielo’ con un cántico para Raúl Jiménez.

"Si señor. Give the ball to Raúl and he’ll score". @SkyJohnnyP pic.twitter.com/4wzoPnz2eU

— Luis Garza (@l_garza21) January 18, 2020