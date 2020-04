“Todo es injusto, jamás agredí a mi expareja”: Renato Ibarra se defiende tras su escándalo de violencia familiar

El exjugador del América estuvo detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México

El mes pasado, el exjugador del América, Renato Ibarra se vio envuelto en el escándalo, luego de que fue detenido por violencia familiar tras una pelea que tuvo con su expareja, Lucely Chalá.

El ecuatoriano estuvo detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pero días después, la mujer retiró sus acusaciones contra el futbolista por lo que quedó en libertad, aunque el América ya había decidido darlo de baja del plantel.

Por primera vez, Renato habló de lo que ocurrió y en entrevista con ESPN, el delantero reiteró su inocencia y aclaró que nunca agredió a su exmujer.

“Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi ex pareja”, comentó Renato Ibarra.

¡ROMPE EL SILENCIO! Renato Ibarra habló por primera vez, luego de ser detenido. 🗣https://t.co/vFGablG6qk — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 16, 2020

Asimismo se dijo dolido por cómo se manejó el tema en la prensa y apuntó que ha tenido que ser fuerte ante los problemas que ha tenido en las últimas semanas.

“He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja”, apuntó.

Por ahora, Ibarra no tiene equipo y América tiene la tarea de negociarlo, se habla de que el jugador ha pedido ser vendido a un equipo del centro de México, ya que tiene que asistir constantemente al reclusorio a firmar para continuar con el proceso penal.