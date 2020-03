¡Saldrá libre! La esposa de Renato Ibarra se retracta y retiran cargos al ecuatoriano

“ME DI LA VUELTA a PROTEGER MI VIENTRE y LA VERDAD YA NO VI NADA”

Habla la esposa de @RenatoIbarraM

Asegura ante juez q fue una discusión q se salió de control.

Ante @FiscaliaCDMX dijo q el jugador la jaló del cabello y gritó: “Me vale verg péguenles no me importa si hay muerto" pic.twitter.com/cGeZN7acf7

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2020