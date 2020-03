“Me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared”: Lucely Chalá relata la agresión de Renato Ibarra

La esposa del futbolista ecuatoriano habló sobre lo ocurrido la noche del jueves

Renato Ibarra, mediocampista de América, se encuentra desde el viernes en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras ser denunciado por su esposa Lucely Chalá por violencia familiar y agresión física.

La noche del jueves, cuando Renato fue detenido y llevado a un Ministerio Público de la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, no se conocieron más detalles sobre la agresión del futbolista a su esposa, pero este martes, la propia Lucely habló con TV Notas y relató a detalle cómo ocurrieron los hechos.

Primero explicó qué hacía su hermana Ana Karen y la familia de Renato la noche del jueves en su casa: “Desde que estoy con Renato, hemos tenido problemas con su familia; ellos nunca nos han dejado tranquilos y cuando están ellos, él es otra persona. Dos días antes (de la noche de la agresión), Renato mandó a traer de Ecuador a sus familiares: su hermana Alexandra, el esposo de ella, Marlon; su hermano Bayron y su esposa Tania, y Víctor, un amigo en común, quienes se quedaron en nuestra casa. Una semana antes, mi hermana Karen vino de Ecuador para ayudarme con mi embarazo y eso como que le molestó, y Renato me dijo que su familia venía a protegerlo”.

La verdad nunca imaginé ver así a Renato Ibarra @ClubAmerica pic.twitter.com/9Wa9lbGL7D — HARTZ (C♥A) (@17TITULOSDELIGA) March 8, 2020

Después relató a detalle cómo ocurrieron los sucesos del jueves por la noche.

“Renato se está recuperando de su lesión y esa tarde se había ido a entrenar. Mientras él estaba fuera, mi hermana y yo recibimos insultos de la familia de él, así que nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche. Para la noche ya estaba Renato y hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas. Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí! Lo bueno es que en la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor”.

“Renato les dijo a sus familiares: ‘¡Vengan, péguenles!’, entonces atacaron a mi hermana; la tenían en el piso, la golpearon. A mí me tenían contra una pared mientras a ella le pegaban. Yo estaba encorvada protegiendo a mi bebito. También estaba mi hijo presente viendo todo, y de eso Renato estaba consciente, mi niño gritaba: ‘No le peguen a mamá, déjenla’. Sentí mucho miedo y me encomendé a Dios…. ¡Él nos salvó!”.

ABOGADA DEJA DEFENSA de @RenatoIbarraM

Tras conocer el parte médico de la esposa del futbolista. la abogada Paloma Tarecena, determinó dejar el caso.

Considera q "cuestiones de género" no le permiten seguir apoyando al jugador del @ClubAmerica pic.twitter.com/jIPgGtzthm — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 9, 2020

También reveló que fue su otra hermana, Liseth, quien llamó a la policía: “Karen le mandó un mensaje a mi otra hermana, Liseth, quien vive en la CDMX desde hace muchos años. Ella hizo la llamada a la policía. Cuando sus familiares se dieron cuenta de esto, se gritaron entre ellos: ‘Ya cálmense, que están llamando a la policía’, y pararon. Karen se levantó y yo le dije a Renato: ‘¿Por qué nos estás haciendo esto? ¿Te das cuenta de que estoy embarazada… ¡Llevo en mi vientre a tu hijo!’. Como pude, agarré a mi hijo y con mi hermana nos fuimos al coche hasta que llegó la policía”.

Por último, Lucely Chalá confesó que tuvo riesgo de aborto debido a un sangrado que presentó posterior a la agresión: “Al llegar al Ministerio Público, nos separaron y cuando yo estaba esperando para dar la declaración, tuve un sangrado y me llevaron en ambulancia al hospital. Había un peligro de aborto por el sangrado y me mandaron reposo total, por lo que me tuve que quedar hospitalizada y ahí rendí mi declaración”.

#RenatoIbarra Debido a la gravedad del delito por el cual es acusado (Tentativa de Feminicidio y Violencia Familiar), el jugador de @ClubAmerica será trasladado al Reclusorio Oriente donde permanecerá bajo prisión preventiva las siguientes 144 horas (6 días).@record_mexico — Víctor Díaz (@v_ddiaz) March 8, 2020

Tras conocer dicho testimonio y las pruebas que presentó el Ministerio Público, la jueza Esperanza Medrano Ortíz, determinó agravar los cargos iniciales de Renato Ibarra de violencia familia y agresión física a tentativa de aborto y tentativa de feminicidio, y la abogada de Renato, Paloma Taracena, decidió dejar de defender al ecuatoriano.