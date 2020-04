Una mujer y su hijo mueren arrolladas por un tren de LA Metro

La mañana del pasado miércoles 16 de abril se registró una colisión de un tren de LA Metro con unos peatones cerca de la estación de Monrovia, al noreste de Los Ángeles.

Las víctimas fueron una mujer y su hijo menor de dos años, según informaron las autoridades del Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

L LINE (GOLD) UPDATE: No train service between Monrovia and Duarte Station due to train-person incident. Bus shuttles requested. pic.twitter.com/OdGxRnbmsT

— LA Metro Rider Alerts (@metrolaalerts) April 15, 2020