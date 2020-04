VIDEO: Pitcher de los Dodgers estrella ventana de su casa con lanzamiento descontrolado

El pitcher relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Joe Kelly, se sigue preparando en su casa a pesar de la suspensión indefinida de las Ligas Mayores, por lo que no ha dejado de aflojar el brazo con algunos lanzamientos durante la cuarentena para mantenerse en forma.

Así, mientras Kelly probaba su puntería en espera de regresar lo más pronto posible a un montículo ligamayorista, perdió el control de uno de sus lanzamientos y lo mandó fuera de la malla de protección que instaló en el jardín de su casa para estrellar una ventana con el pelotazo.

Joe Kelly's working on a changeup during quarantine and it's going incredibly well pic.twitter.com/A0JD6mleHm

— Starting 9 (@Starting9) April 16, 2020