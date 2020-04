12 mujeres contagiadas con coronavirus han dado a luz en Los Ángeles

La directora del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, Barbara Ferrer, informó que la pandemia del coronavirus sigue extendiéndose y dejando víctimas fatales en el condado.

Ferrer confirmó este viernes la muerte de otras 40 personas elevando la cifra total de fallecidos a 495. Sin embargo, el número rompe con una cadena de tres días consecutivos anunciando un nuevo récord de muertes registradas en un día.

La directora de Salud Pública también confirmó el hallazgo de 567 nuevos casos de COVID-19. “En este momento tenemos 11,391 casos en total”, aseguró.

La directora hizo mención especial a los datos que el condado tiene acerca de mujeres embarazadas portadoras del virus. “Hay 61 mujeres embarazadas que resultaron positivas en la prueba del COVID-19”, agregó Ferrer.

#COVID19 Update (4/17/20):@lapublichealth reports 567 new cases and 40 deaths.

Total cases in LA County= 11,391

Total deaths= 495

— Los Angeles County (@CountyofLA) April 17, 2020