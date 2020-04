A pesar de la crisis, un apartamento establece récord de venta en Nueva York

La agencia de bienes raíces Douglas Elliman confirmó a Business Insider que acaba de concretarse la venta de un penthouse en Brooklyn Heights (NYC) por $20.3 millones de dólares, rompiendo el récord de la vivienda más cara jamás vendida en ese condado.

Ubicado en Quay Tower, un edificio de lujo frente a la bahía, el penthouse es en realidad dos unidades combinadas en una sóla residencia, con cinco habitaciones y 7,433 pies cuadrados de espacio habitable y una terraza privada de 1,179 pies cuadrados. Además tiene ascensor privado.

Business Insider reportó la noticia de la nueva venta mostrando fotos de la propiedad.

El comprador está protegido por una compañía anónima de responsabilidad limitada, pero The Wall Street Journal lo identificó como un neoyorquino en la industria de servicios financieros cuando el departamento entró en contrato en octubre de 2018. Tomó 18 meses completar y finalizar la venta.

“Ninguna otra propiedad en Brooklyn o la ciudad de Nueva York tiene esta combinación de interiores y servicios de ultra alta gama combinados con vistas absolutamente fascinantes del puerto de Nueva York, el horizonte del centro y el East River más allá del Empire State Building”, comentó sobre ese edificio el agente Andrew Anderson, en 2018.

Brooklyn Heights es uno de los barrios más caros de NYC, con un precio promedio de una casa de $1.4 millones de dólares y una tendencia a atraer celebridades.

El récord anterior del condado se estableció cuando el actor Matt Damon compró otro penthouse también en Brooklyn Heights por $16.7 millones de dólares en 2018.

A Brooklyn Heights penthouse has closed for a record-breaking $20.3M, making it the most expensive home ever sold in the borough. Quay Tower was completed in 2019 and is currently selling units with immediate occupancy starting at $1.6M: https://t.co/hSSQVyCHEv #Brooklyn #NYC pic.twitter.com/0QuhW7uv73

— BuzzBuzzHome NYC (@bbhNYC) April 16, 2020