Airbnb hospedará gratis a los especialistas de salud en Los Ángeles

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, anunció la alianza del condado y la ciudad con la compañía de hospedajes compartidos Airbnb.

“El condado y la ciudad de Los Ángeles se están asociando con Airbnb para proporcionar estadías gratis a 1,000 trabajadores de salud de primera línea”, afirmó Barger durante sus declaraciones.

LA County, in coordination with the City of LA, is partnering with @Airbnb to provide free housing to up to 1,000 frontline workers fighting the spread of #COVID19. Healthcare workers and first responders can book their stay at https://t.co/SVBLBiP2Xm. pic.twitter.com/iq5v0IXUhM

