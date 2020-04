Christian Martinoli confiesa lo que realmente pasó en la pelea que tuvo con Miguel Herrera 

En 2015, un día después de ganar la Copa Oro como director técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera encaró a Christian Martinoli y estuvo a punto de golpearlo.

Ese acto le costó el puesto al “Piojo” y fue destituido como técnico del Tri. Y a casi cinco años del lamentable suceso, el comentarista de TV Azteca relató lo que realmente pasó.

Christian Martinoli tuvo una entrevista en ESPN para el programa Los Capitanes, donde habló sobre la pelea.

“Lo primero lo que siento es un golpe en el cuello, en el lado derecho de mi cuerpo y lo que pasa a continuación es que veo la espalda de Luis García deteniendo a un tipo fuera de sí golpeando, insultando, dando patadas. Apareció la hija de Herrera, me gritó y me empujó”, dijo el narrador.

“En la zona de seguridad(…) empecé a sentir y escuchar gritos, amenazas, me gritaba y me insultaba. Hubo un momento donde coincidimos en la ‘culebra’ y amenazándome nos dijo que nos peleáramos en la calle, que me iba a golpear en el mismo avión, cuando llegáramos a México nos íbamos a bajar en el avión y ahí lo vamos a arreglar”.