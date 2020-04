Coronavirus: Los leones sí disfrutan de la orden de “estar en casa” en vigor en Sudáfrica

Los leones toman siestas en medio del camino y los elefantes ocupan las carreteras

El Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, una de las mayores reservas de caza en África, ha estado tuiteando fotos y videos de animales deambulando por el parque, sin que los turistas lo ocupen, debido a la orden de “estar en casa” para prevenir la propagación del coronavirus.

Un conjunto de fotos mostraba leones descansando en un tramo de carretera vacía.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry

Y esta es una buena excusa para llegar tarde al trabajo:

Las cámaras instaladas en el parque revelan otro tipo de autorretratos:

#KrugerSelfies caught on our camera traps; with 💛 from the animals to all Kruger fans. Add your caption. pic.twitter.com/uShICLEJHy — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 16, 2020

Los elefantes aprovechan la piscina en un día caluroso:

Esta es otra escena que muestra lo que hacen los animales cuando no hay turistas:

If you have been wondering what the animals have been getting up to since the #SALockdown, watch this short video taken on the road towards the Paul Kruger Gate. 🎥 by Don English. pic.twitter.com/FNQkFNiTAt — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 14, 2020

Si quieres disfrutar de un safari en el sofá, las cámaras en diferentes reservas filman varios. Puedes verlas aquí.

La transmisión desde cámaras web en varias reservas de SANParks está disponible, a pesar del cierre de todos los parques durante el cierre nacional. Algunas cámaras web ofrecen imágenes en vivo de las distintas ubicaciones, mientras que las “cámaras fijas” toman fotos cada pocos segundos.

También hay recopilaciones de los más increíbles encuentros y avistamientos en el canal del parque en YouTube.

Las cámaras web se encuentran en el Parque Nacional Kruger, el Parque Nacional Addo Elephant y el Parque Nacional Transfronterizo Kgalagadi.