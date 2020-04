Coronavirus: Texas, uno de los primeros estados en establecer fechas para levantar restricciones

El gobernador Greg Abbott anunció el viernes los pasos iniciales para reabrir la economía de Texas durante la pandemia de coronavirus, incluidos que en la próxima semana aflojarán las restricciones de cirugía en las instalaciones médicas, permitirán que todas las tiendas minoristas proporcionen recogidas de productos y reabrirán parques estatales.

Abbott también nombró una “fuerza de ataque estatal” dedicada a hacer que la economía vuelva a funcionar.

El banquero de Austin James Huffines presidirá el grupo de trabajo, y el veterano cabildero Mike Toomey dirigirá a su personal. El grupo supervisará lo que Abbott describió como una reapertura gradual, comenzando el viernes con anuncios adicionales programados para el 27 de abril y en algún momento de mayo.

