El tráfico aéreo en California ha disminuido más del 90%

La industria del turismo es una de las actividades económicas más lucrativas para el estado de California, el cual recibe a millones de turistas anualmente.

En 2018 el estado dorado recibió $140.6 billones de dólares provenientes de los gastos realizados por los turistas. El mayor gasto se reportó en el servicio de alimentos seguido por la industria hotelera.

Por su parte el sector aéreo generó más de $6 billones de dólares durante 2018.

Pero con la pandemia del coronavirus la industria ha sido fuertemente afectada y los aeropuertos de Los Ángeles, San Diego, San Francisco y San José han reportado disminución del tráfico de pasajeros hasta de 96%.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, se refirió al tema en un discurso emitido el pasado jueves. “Este es el mayor descenso en el número de vuelos en LAX, el 95% del tráfico aéreo de pasajeros se ha detenido”, afirmó.

El alcalde aseguró que a la ciudad le tomó años recuperarse del descenso generado después de los ataques terroristas del 9/11 cuando bajó cerca del 55%.

