“Eso no va a reactivar la economía”: para el ’Piojo’ Herrera no es lógico cancelar el torneo de la Liga MX

Como casi siempre y casi de todo, Miguel Herrera opinó este viernes que no se le hace lógico cancelar el Clausura 2020 debido a las pérdidas económicas que se generarían a los equipos.

“Los patrocinadores fuertes de los equipos pagan los torneos completos que son de 17 fechas. Si ahora se cancelara, los patrocinadores les dirían a los equipos que sólo les pagarían las 10 fechas jugadas, eso no va a reactivar la economía de ninguna escuadra”, explicó en videoconferencia.

El ‘piojo’ agregó que ve factible jugar con dobles jornadas lo que resta del Clausura 2020 y terminarlo en junio o julio, ya que los certámenes internacionales programados para esas fechas fueron pospuestos.

Herrera mencionó que le gustaría que regresara el fútbol con aficionados en los estadios, pero reconoció que esta decisión dependerá de las recomendaciones del gobierno mexicano.

Debido al golpe económico que representará no sólo para el fútbol, sino para el mundo la pandemia de la COVID-19, Herrera cree que los salarios en el balompié se deben ajustar.

“Deberían de bajar los precios de todos los jugadores, los sueldos, hasta que la maquinaría del fútbol mexicano agarre forma de nuevo“, expuso.

