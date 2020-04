Hispano interpreta a señas el avance del coronavirus en Los Ángeles

La comunidad con discapacidad auditiva y del habla es informada a diario sobre la pandemia

Cuando Neil Cordova interpreta del español al Lenguaje de Señas Americano durante las conferencias de prensa que el Condado de Los Ángeles ofrece sobre el tema del coronavirus, piensa en sus amigos de la comunidad con discapacidad auditiva y del habla, quienes le enseñaron el lenguaje de signos.

“Siempre los tengo en mi mente. Sus caras me salen mientras yo hago lo mejor que puedo para interpretar, porque sé que ellos dependen de esta información”, dice.

Día a día, durante una hora o más, Neil es una figura clave en las conferencias de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias COVID-19 del condado de Los Ángeles, en las que autoridades de salud y supervisores actualizan a la comunidad sobre el avance de la pandemia.

Con gestos de las manos, formas y expresiones faciales, Neil da a conocer los hechos más relevantes del coronavirus.

“Nosotros ayudamos a esta comunidad que necesita mucho apoyo”, dice Neil quien al interpretar a señas cumple con la necesidad de comunicación entre personas sordas y oyentes.

Se calcula que en el condado de Los Ángeles, la comunidad con discapacidad auditiva y del habla anda por alrededor de las 900,000 personas.

De 34 años de edad, Neil es hijo de padres inmigrantes de El Salvador. Nació en la ciudad de Los Ángeles, pero creció en Commerce, una ciudad al sur del condado.

Es intérprete de lenguaje de señas desde el verano de 2008. “Tuve amigos sordos, y de ellos aprendí. También estuve en la escuela aprendiendo este idioma. En esa época no se requería una licencia para trabajar”, recuerda.

Su primer trabajo se lo ofreció la compañía Hands On Video Relay luego de pasar los exámenes de señas y español.

En la actualidad, trabaja para varias compañías que lo contratan para interpretar en diferentes eventos. Los intérpretes de lenguajes de signos pueden trabajar en el campo legal, negocios, educación, médico, religioso, cultural y social.

“Una noche antes de que comenzaran las conferencias de prensa sobre el coronavirus, me llamaron para ofrecerme esta oportunidad porque no tenían quien hablara español y pudiera interpretar en señas”, cuenta.

Desde entonces no ha faltado a ninguna conferencia de prensa sobre el COVID-19.

“Si me ha bajado el trabajo, pero no mucho. Antes del coronavirus, trabajaba unas 20 horas a la semana; ahora me salen como 12 o 14 horas”.

Lejos de sentirse emocionado al interpretar a señas información crítica sobre el número de infectados y muertos por el coronavirus en el condado de Los Ángeles, se siente triste porque las cifras – dice – son muy grandes.

“Hay mucha presión porque la información que estamos interpretando es de vida o muerte. Pero hay una comunidad de gente que depende de mí, y eso me obliga a ser lo más claro y preciso que pueda”.

Neil revela que eligió la carrera de intérprete de lenguaje de señas porque sus amigos sordos latinos en Los Ángeles, le dijeron que había la necesidad de más intérpretes trilingües, inglés, español y señas. Él interpreta en señas tanto del inglés como del español.

“Yo quería usar lo que aprendí de mis amigos para ayudar a la comunidad sorda lo mejor lo que pudiera”.

Entre esta población, explica, hay diferentes niveles de la discapacidad. Por ejemplo, hay personas que ya de ancianos se volvieron sordos. “A mi me gusta decirles que aún cuando no sepan inglés pueden aprender el Lenguaje de Señas Americano. Hay diferentes organizaciones como Deaf Latinos y Familias Organization, Council de Manos y California Manos del Corazón que los pueden ayudar a aprender el Lenguaje de Señas Americano”.