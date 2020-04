Khloé Kardashian podría tener otro hijo con Tristan Thompson

Parece que en esta cuarentena podrían estar planeando darle un hermanito a la pequeña True

La estrella televisiva Khloé Kardashian habría estado aprovechando estos días de cuarentena forzosa, los cuales pasa en su casa de California junto a su expareja Tristan Thompson y la hija de ambos, la pequeña True (2), para reflexionar ligeramente con el jugador de baloncesto sobre las posibilidades que les ofrece el futuro en el ámbito puramente familiar.

Hay que recordar que su relación sentimental llegó definitivamente a su fin en enero de 2019 y a cuenta de la enésima infidelidad protagonizada por el deportista. No obstante, dado el trato tan cordial que siguen manteniendo con respecto a su papel de padres y también sus últimas declaraciones, ya no resulta descabellado pensar que de aquí a unos meses ambos podrían acabar anunciando una sorprendente ampliación de su prole.

Como se desprende del nuevo episodio del programa de telerrealidad ‘Keeping Up With the Kardashians’, los antaño enamorados se estarían planteando darle un hermanito o hermanita a su adorada hija y con el único objetivo de conseguir que se sienta más acompañada y, de cara a los próximos años, que aprenda a compartir la atención de sus progenitores. La idea proviene directamente de Tristan, según se aprecia en el vídeo de adelanto, pero lo cierto es que Khloé no se atreve a descartarla por completo.

Eso sí, la celebridad ya tiene muy claras las líneas rojas que no deberá atravesar en el hipotético caso de que se anime a gestar otro bebé de Tristan Thompson en su seno: “Puede que recurra a embriones externos para darle un hermanito o hermanita a True. O puede que tome prestado algo de esperma tuyo, ya veremos lo que hacemos. Eso ya será en otro episodio”, ha asegurado ante las cámaras del espacio.