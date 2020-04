¡No te lo puedes perder! Surge un video “chistoso” Tik Tok de una conferencia de prensa en Houston

HOUSTON – Las conferencias de prensa que actualmente se realizan a diario por la pandemia del COVID-19 regulararmente son serias, al punto, repletas de información y datos.

Claro que no hay espacio para bromas, pero como las redes sociales no tienen piedad, no falto alguien quien le diera un giro chistoso a una que se realizó en Houston.

El alcalde de Houston Sylvester Turner en uno de sus informes diarios habló sobre la importancia de los exámenes, actualizó las cifras en la ciudad y hasta pidió que los residentes apoyaran a los restaurantes locales por la difícil situación que están enfrentando.

Obviamente tocó el tema sobre las medidas que necesitan ser respetadas y señaló la importancia de tomar las precauciones necesarias. Llegó al punto de que comenzó a presumir la manera que él y sus empleados estaban tomando las medidas necesarias.

“Una vez más les quiero recalcar la importancia de seguir practicando el distanciamiento social. Ustedes pueden ver que todos aquí traemos nuestras máscaras puestas”, decía el alcalde durante el informe, pero no todos traían sus máscaras puestas.

El jefe del Departamento de Bomberos de Houston, Samuel Peña, no traía su máscara y al observar de manera más cerca en un video de Tik Tok se puede apreciar al jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, voltear en la dirección de Peña con una expresión de burla.

Peña se muestra preocupado al escuchar las palabras del alcalde.

Esa parte del video apareció en un corte de Tik Tok donde se pueden ver los momentos “ocultos”. (advertencia el video contiene lenguaje fuerte).

El video editado comenzó a circular y Acevedo y Peña en buen humor hicieron algunos comentarios.

El jefe de los bomberos, Peña, en un tweet señala a Acevedo como un “chismoso”.

“Es un poco difícil ver, pero se puede apreciar al “tattletale” (chismoso) en el uniforme de policía”, escribió Peña.

@MichaelBerrySho , it’s hard to see, but can you spot the tattletale in the PD uniform…?

“Siempre le he dicho a mis compañeros que el día que dejemos de divertirnos con lo que hacemos es el día que tenemos que dejar de hacerlo. Y con el jefe de departamentos de bomberos tan cerca para darle golpes, la diversión nunca se encuentra lejos. Además, Sam (Peña) te advertí lo que estaba planeado hacer”, decía el Tweet de Acevedo.

I’ve always told my folks the day we stop having fun doing what we do, is the day to hang it up. And with @FireChiefofHFD as a beat partner, fun is never far away.

On the other hand Sam, I warned you what I was planning to do 👮🏼‍♂️

Love both of you madmen!! #RelationalPolicing

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) April 17, 2020