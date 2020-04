Tarjeta Roja: Eliminar el descenso es quitarle al fútbol lo más elemental

La Liga MX decidió remover lo más importante en cualquier deporte: la competencia

Ya de por sí, la situación del descenso ya se había convertido en una auténtica kermesse en la liga mexicana, desde hace años se mal practicaba con compras de franquicias por debajo de la mesa, pago de derechos para permanecer en primera e incluso enroques misteriosos para salvar a los equipos que deportivamente merecían descender, ahora… ya ni eso.

Abro hilo para explicar toda la situación que se vive en el #AscensoMX con una cronología de todo lo sucedido en los últimos 4 años en torno a la categoría… pic.twitter.com/pEDylMMXd6 — Arturo Benavidez (@arturobenavidez) April 17, 2020

Los ‘dueños del balón’ en México aprovecharon perfectamente la coyuntura de la epidemia mundial de COVID-19 para dar por terminado el torneo y eliminar de un plumazo el circuito de ascenso, quitándose de encima un eterno problema y encaminando todo a convertir la Liga MX en un facsímil de la MLS, una liga con la que le urge emparentar a los directivos de la federación.

#exigimos que no den por terminado el torneo del ascenso MX pic.twitter.com/jsnS96Sh8d — Noé Maya (En 🏘️) (@NoMaya9) April 14, 2020

Si no hay descenso, no hay nada. Eliminarlo, corta de tajo lo más elemental del fútbol: la competencia. Esa que no solo existe en la zona alta de la tabla (o como en México, solo en la liguilla) sino que elimina un espíritu profundo de los equipos chicos que buscan cada temporada permanecer en el máximo circuito… esa pasión es diferente, pero también existe.

"Desaparecer el #AscensoMX será una de las peores decisiones en la historia del futbol mexicano"@mg_michel CONTUNDENTE sobre la situación en el ⚽🇲🇽 pic.twitter.com/W2HWBg0UFm — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) April 15, 2020

¿Qué va a pasar con la afición del Atlas, por ejemplo? Una hinchada arraigada profundamente al sentimiento de no descender, a ese drama que ha vivido el equipo mil veces más que la posibilidad de ser campeón… ese sentimiento no existirá más.

¿Y cómo resuelve esto al Liga MX? Fácil: con dinero. Castigando al último lugar o probablemente a los tres últimos con una sanción económica que nada tiene que ver con el espíritu de competencia que mueve a quien practica un deporte, profesional o no.

Lee todas las columnas de Tarjeta Roja aquí