5 productos que NO sabías que contienen cafeína

Las galletas Oreo y los analgésicos están entre estos productos

Hay muchas personas que están tratando de disminuir su consumo de cafeína, y por eso evitan comprar productos como café o refrescos de cola. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay otros alimentos que también contienen esta sustancia, por lo que deberías estar al tanto para saber si debes tenerlos en tu cocina o no.

A continuación, te compartimos cinco de ellos.

1–Oreos

Aunque no lo creas, puedes encontrar cafeína en estas galletas. Las versiones de Oreos que tienen una mayor cantidad son las que están recubiertas o rellenas de chocolate, pero una galleta Oreo típica tiene alrededor de 1.3 miligramos de cafeína, de acuerdo con MSN.

2–Cereal

Si sueles desayunar un tazón de cereal y además una taza de café, es probable que estés consumiendo más cafeína de la que esperabas, ya que algunos cereales contienen una buena cantidad. Por ejemplo, el cereal Cocoa Pebbles tiene 1 miligramo de cafeína por 3/4 de taza, según se informó en The Daily Meal.

3–Analgésicos

La cafeína es un ingrediente común en muchos analgésicos recetados y de venta libre, ya que permite que el cuerpo absorba los medicamentos más rápido y los hace un 40% más efectivos para aliviar dolores de cabeza y otros síntomas médicos.

4–Refrescos (que no son de cola)

Muchos ya saben que hay cafeína en los refrescos de cola, pero ignoraban que también hubiera en los de otros sabores. Por ejemplo, Mountain Dew contiene 91 miligramos de cafeína por cada 20 onzas y Dr, Pepper tiene 28 miligramos por cada 16 onzas.

5–Café descafeinado

Es un error común pensar que el café descafeinado no tiene absolutamente nada de cafeína, pero se sabe que se puede llegar a encontrar entre 8 y 14 miligramos de cafeína en cada taza de café. Hay pocas marcas que realmente no tienen absolutamente nada de cafeína, así que bébelo con moderación si no quieres consumir esta sustancia.

