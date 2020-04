Por qué NO te conviene comprar especias en Costco

Aquí puedes encontrar empaques de especias de hasta 18 onzas

En Costco puedes encontrar toda clase de alimentos al granel. Y uno de estos productos son las especias, las cuales suelen venir en botellas gigantescas que pueden ir de las 18 onzas de ajo granulado hasta las 5 libras de pimentón, según informó Mashed.

Si calculas el precio de una especia de Costco por onzas, podrás darte cuenta que en realidad sí te saldría más barato comprar este producto aquí. Sin embargo, al comprar productos a granel, existe el problema de que adquieras una cantidad mayor de la que puedas necesitar.

Y es que es difícil imaginar que puedas usar 2 libras de orégano seco o 2 libras de perejil seco, especialmente porque la vida útil de estas hierbas –ya sea en hoja entera o molida– es de entre uno y tres años.

Si piensas en la cantidad de orégano que has utilizado de los frascos pequeños que has comprado en el supermercado anteriormente, te darás cuenta de que en realidad no utilizas tanto de este tipo de productos.

Por eso, a menos que estés cocinando constantemente para una gran cantidad de personas, es probable que nunca te acabes ese empaque de 2 libras de especias que venden en Costco antes de que llegue a la fecha de expiración, por lo que seguramente terminarás tirándolo por haberse echado a perder.

