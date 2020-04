¿Cómo hace Costco para dar sus productos tan baratos?

La empresa usa varias curiosas tácticas para poder darte los precios bajos

Costco es un buen lugar para encontrar artículos para el hogar y víveres a un precio mucho más bajo que en otros lados. Además, la mayoría de estos productos son de marcas originales. Por eso, es normal que algunos nos preguntemos, ¿cómo le hace la empresa para bajar tanto el precio de sus productos?

A continuación, te compartimos algunas de las estrategias que lleva a cabo para lograr esto.

Los clientes aportan

Recuerda que los precios bajos de Costco sólo están disponibles para los miembros que pagan por su membresía. La empresa cobra $60 dólares por una membresía Gold Star y $120 por una ejecutiva, esta última es más cara porque te permite obtener un reembolso del 2% en efectivo en ciertas compras.

Aproximadamente, el 75% de las ganancias de Costco en 2018 provinieron de las tarifas anuales que los clientes pagaron por estas membresías, según informó CNN Business.

Costco gana tanto dinero por este único medio, que puede darse el lujo de mantener los precios bajos en una gran cantidad de mercancía, ya que lo recupera con la venta de membresías.

Tienen menos inventario

Aunque los almacenes son enormes, Costco ofrece un número limitado de productos en comparación con otras empresas similares. Para que te des una idea, una tienda promedio de Costco tiene únicamente 4,000 artículos diferentes, mientras que los supermercados normales llegan a tener hasta 30,000, de acuerdo con Mashed.

Al ofrecer un número limitado de marcas, Costco puede comprar sus productos a granel a un precio mucho más barato, lo que le permite no subirle tanto el costo a los clientes, y aun así seguir obteniendo buenas ganancias.

No hace publicidad

Si lo piensas bien, de seguro te darás cuenta de que nunca has visto publicidad de Costco, y es que esto le ahorra a la compañía alrededor del 2% en costos cada año, según anotó el The New York Times.

Además de no gastar casi nada en publicidad tradicional, la compañía tampoco tiene trabajadores de relaciones públicas.

En comparación, empresas como Amazon se han llegado a gastar $6,300 millones de dólares y $3,200 millones de dólares respectivamente en tan solo un año.

Todo el dinero que Costco evita gastar dejando de hacer publicidad es otro ahorro que le permite dar productos más baratos a los clientes.

“Consideramos que la publicidad es mala. Porque cuesta dinero; cualquier cosa que aumente el precio de la mercancía es mala. Tenemos que tener ese tipo de actitud”, dijo el exCEO de Costco, Jim Sinegal, de acuerdo con The Motley Fool.

