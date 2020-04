Anthony Joshua está dispuesto a perder $8 millones de dólares para pelear con Tyson Fury en una arena sin público

El monarca británico considera que el "Rey de los Gitanos" se retirará pronto, por eso quiere pelear cuanto antes

El boxeador británico Anthony Joshua está dispuesto a perder cerca de $8 millones de dólares por ganancias en taquilla, con tal de pelear cuanto antes con Tyson Fury, pues no le importaría subir al ring con su compatriota en una arena sin público.

“Si Eddie Hearn me dijera que logró asegurar la pelea de Tyson Fury, pero sería a puerta cerrada, lo tomaría. Si no lo tomo ahora, entonces no creo que Tyson Fury esté presente para cuando haya grandes shows disponibles”, explicó el campeón mundial pesado de la AMB, OMB y FIB.

“Estoy seguro, cien por ciento, que pelearía por $8 millones de dólares menos, sin recibos de entrada. Aprovecharía la oportunidad de pelear en un abrir y cerrar de ojos. Definitivamente pelearía por el amor a mi deporte”, agregó.

La premura que Joshua tiene por pelear con el campeón mundial pesado del CMB, es porque considera que a Fury ya no le quedan muchas peleas como profesional, pues busca retirarse, así que antes de pensar en una mega pelea hasta que pase la pandemia por el coronavirus, estaría dispuesto a enfrentarse a él de cualquier forma.