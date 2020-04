Gabriel Soto celebra su cumpleaños número 45 presumiendo abdomen marcado

View this post on Instagram

Todos los días son especiales a tu lado, y, aún así, hoy más que nunca celebro tu vida mi amor @gabrielsoto! Gracias por ser el gran hombre y ser humano que eres, por tu alma tan noble y tu bello corazón! Que se cumplan todos los sueños y deseos porque te mereces el mundo entero de bendiciones, y yo estaré ahí para hacerte infinitamente feliz, así como tú lo haces día tras día. Gracias por regalarme un lugar especial en tu corazón! ❤️🎂🎈TE AMO. 🔥🔥 #happybirthday #love #couplegoals #twinflame