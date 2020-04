¡Hablamos de miles de millones! ¿Cuánto esperan que la MLS perderá por la crisis del coronavirus?

Hace unas semanas la revista Forbes publicó que en Estados Unidos se esperan pérdidas millonarias por la cancelación de las ligas deportivas, pronosticando que entre la NHL, NASCAR y la MLS sumarían cerca de 900 millones de dólares, pero ahora con el correr de los días, parece que ese número se ha multiplicado, ya que en una entrevista reciente, el presidente de los Seattle Sounders habló de pérdidas aún peores.

According to Forbes, it will cost $5B for major US sports properties to be sidelined for two months. Baseball to account for 40% ($2B), NBA $1.2B and NCAA $1B. NHL, NASCAR and MLS represent a total of $900M of the cost. pic.twitter.com/DhlYAQ0Nt9

“Las pérdidas a nivel de equipo en MLS serán astronómicas. Cientos de millones, miles de millones, números realmente grandes”, expresó Adrian Hanauer al sitio Sounders At Heart.

No one can argue #COVID19 can cost @MLS and other sports billions, but let me ask @seattlesounders owner Adrian Hanauer what the cost of one single human life would be if the virus infected his fans. #weallsuffer #protectthefans https://t.co/GLtqZjAHKu

