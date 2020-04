Texas: En ocho días un albergue de indigentes comenzó con un contagio y ahora tiene 38

DALLAS – Las autoridades de la salud de Dallas informaron que un albergue privado de indigentes reportó un ascenso de casos de COVID-19 en sus instalaciones.

Antes del viernes el albergue Dallas Life había reportado 17 casos, pero el director ejecutivo Bob Sweeny reportó el viernes por la tarde que 21 casos nuevos se habían detectado.

Los 38 casos han causado que el albergue tome medidas extraordinarias para reubicar a sus residentes a las instalaciones de un hotel.

#DallasLIFE would like to say a big THANK YOU to the @CityOfDallas for partnering with us to keep our residents safe during the Covid-19 crisis. We appreciate you and your help! Our staff is still serving the homeless with love and grace during this season. #HomelessNoMore pic.twitter.com/sL3ZGP3C0o

— Dallas LIFE Shelter (@DallasLIFE) April 18, 2020