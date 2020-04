Video y Fotos: Manifestantes texanos que apoyan a Trump ignoran órdenes de distanciamiento social para protestar

Austin – Activistas conservadores se reunieron el sábado en las instalaciones del Capitolio de Texas para protestar las restricciones que fueron implementadas por las autoridades para tratar de evitar la propagación del COVID-19, a pesar de que el gobernador Greg Abbott anunció que algunas de las medidas serán relajadas la próxima semana.

Conspiracy theorist Alex Jones was at the InfoWars-organized protest in Austin, Texas just now, speaking into a bullhorn at the center of a packed crowd of hundreds of protesters.

Photo is a screenshot from an Infowars-affiliated livestream. pic.twitter.com/diPtHwx1Fb

— Lois Beckett (@loisbeckett) April 18, 2020