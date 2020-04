¡Tiene nivel! Raúl Jiménez podría jugar en el Manchester City

Raúl Jiménez se ha convertido en una estrella desde que llegó a la Premier League. Le ha llenado el ojo a muchos equipos y se habla con fuerza de que podría llegar a uno de los equipos ‘Big Six’ de Inglaterra y al menos en el Manchester City ya han comenzado a hablar sobre el futbolista surgido del América.

No hay fútbol, pero RAÚL JIMÉNEZ la sigue rompiendo. El delantero de los Wolves fue seleccionado por The Sun como el 9 titular del ONCE IDEAL de la Liga Premier 2019-2020 por encima de Agüero, Aubameyang, Ings y Vardy. Este es el MEJOR MEXICANO en la historia del fútbol inglés 🦅 pic.twitter.com/LHpYDQzhfs

