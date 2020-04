Fotos de los desastres en la cocina de personas que nunca cocinaron se hacen virales en este confinamiento

Parece que en esta pandemia, hornear es una moda a nivel global. Tanto si se te da bien o no, quien más quien menos está probando sus propias habilidades con la repostería y panadería.

Los más osados se atreven a mostrar los resultados, a pesar de no ser buenos.

Lo cierto es que desde el comienzo del confinamiento del coronavirus, el número de fallos en la cocina ha aumentado a pesar de la práctica.

Es parte de la fórmula de ensayo y error, aunque en muchos casos el error se dé más que los éxitos.

Afortunadamente, estos chefs aficionados han compartido sus fallas para que el mundo las vea, y nos han hecho reír. ¡Qué necesario es eso también ahora!

Una mujer intentó hacer un pastel de plátano, que se convirtió en todo un espectáculo para la vista. La suerte es que no tuvimos que probarlo.

“Si tuviera cabras salvajes viviendo en mi patio trasero, dudaría si en dárselo o no”, escribió.

Luego adjuntó otra foto del interior del pastel, que estaba crudo, y bromeó: “No voy a responder ninguna pregunta en este momento. Gracias por respetar mi privacidad”.

Ella continuó diciendo que, en realidad, se veía mejor de lo que sabe, y agregó: “Imagina la masa húmeda pero con sabor a plátano e inexplicablemente agrio”.

Otra persona compartió un video de su intento de hacer una especie de pan dulce.

This was supposed to be a nice, neat, braided circle of chocolate, caramel, and banana filled chocolate yeast bread, but the strands all burst and it ended up looking like a pan of Sasquatch feces. Tasted ok, though 😀 pic.twitter.com/gRv9PmyUjn

— amanda hugandkiss nobody nearⓋ (@wendybyrdm) April 12, 2020