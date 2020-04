Gran Bretaña decreta que no hay condiciones para retomar el boxeo y no es prioridad para el gobierno

El boxeo está suspendido hasta mayo en Gran Bretaña, hasta entonces se evaluarán otras medidas

Mientras en Estados Unidos ya se comienza a tener apertura a los eventos deportivos como UFC, WWE y boxeo, en Gran Bretaña no se tiene contemplado retomar el pugilismo, ya que no existen las condiciones necesarias y no es prioridad para el gobierno.

“Con la pandemia del Covid-19, reconocemos que el deporte profesional no es lo más importante. Lo más importante es la salud y seguridad pública, y la Junta Británica de Control de Boxeo (BBBofC por sus siglas en inglés) está tomando el consejo de asesorar a quienes tienen licencias nuestras”, explico el órgano regulador de boxeo BBBofC.

BBBofC Statement on resumption of boxing post COVID-19 lockdown.#StayHomeSaveLives 🏠🥊 pic.twitter.com/FW9gBrfYns — BBBofC (@BBBofC2809) April 17, 2020

Cabe destacar que la comisión inglesa suspendió toda actividad de boxeo hasta el mes de mayo, así que hasta el próximo mes se hará una reunión para determinar el siguiente paso.

“Existe una ley que prohíbe las reuniones públicas y ello aplica para los eventos deportivos. Actualmente, no sabemos cuánto tiempo van a durar estas restricciones. Reconocemos que quienes tienen licencias nuestras querrán prepararse para cuando las restricciones acaben y el deporte se reanude. Estamos trabajando para cuando ese momento llegue”, agregó la BBBofC.