Las mujeres en la vida de Luis Miguel

View this post on Instagram

Pra você que vai acompanhar a novela pela primeira vez no SBT, saiba mais sobre os personagens… 👉🏼 Amélia Arechiga: Mulher de caráter forte e dominante. Inteligente e orgulhosa de sua família. É muito apegada à moral e aos bons costumes de sua classe social. Não tolera as coisas que transgridem os princípios que lhe ensinaram desde criança, por isso não vê com bons olhos que sua família se una com a de Alessandro, pois o considera o filho bastardo de Benjamin Almonte. Só aceita isso, quando descobre que a esposa desse homem é Montserrat Mendonça, pois Amélia é parente distante de Graziela, mãe da jovem. Seu esquema familiar se rompe quando sua filha mais velha, Angélica, se apaixona por José Luis Álvarez e foge com ele. Amélia não descansará até recuperar sua filha doente, e com isso, sua honra familiar. Interpretada pela atriz @issabelacamil #personagens #conheçaospersonagens #personagensoqavmr #lqlvmr #oqavmr #novelasmexicanas #loquelavidamerobó #loquelavidamerobo #oqueavidameroubou #sbt #sbtonline #sbtnovelas #sbtcompartilhe #televisa #issabelacamil #ameliaarechiga