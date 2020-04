Organizan una carrera 5K virtual para recaudar dinero por el coronavirus

Cuando uno piensa en una carrera 5K significa que cientos o miles de personas se congregan para correr juntas. Estos días, a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus, no es posible. Así que los Florida Panthers encontraron una forma única de hacerlo posible y recaudar dinero para obras de caridad.

Han creado un evento especial para unir a la comunidad con un 5K virtual. El ex jugador de los Florida Panthers, Shawn Thornton, que ahora es el vicepresidente de operaciones comerciales del equipo, ayudó a establecer la carrera virtual de 5 kilómetros para recaudar dinero para la lucha contra la COVID-19 a través de la Fundación Panthers.

Doing the @FlaPanthers #TerritoryTrot virtual 5K tomorrow morning, bright and early. $10 donation to sign up and for a great cause to help COVID-19 causes through the Panthers foundation. Give it a try this weekend 👏🏻👍🏻https://t.co/tJGTxXV204 pic.twitter.com/t3rBtXfzFu

— Will Manso (@WillManso) April 18, 2020