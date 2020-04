Tragedia en Texas: Un tirador emboscó a tres policías en San Marcos; mató a uno y dejó a los otros peleando por sus vidas

SAN MARCOS – Un policía está muerto y otros dos oficiales fueron heridos – uno se encuentra en condición crítica – en un tiroteo que ocurrió en la ciudad de San Marcos el sábado por la noche.

Según las autoridades, el supuesto tirador murió luego de que se dio un balazo a sí mismo en la escena.

We are heartbroken to confirm that one officer was killed and two wounded in the line of duty while responding to an assault/domestic disturbance tonight. We will be live-streaming a press conference on our SMPD Facebook page at 10:00 am tomorrow. https://t.co/2yuJy1sFfh pic.twitter.com/Ntday5221c

— San Marcos (@CityofSanMarcos) April 19, 2020