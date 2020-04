VIDEO: Sujeto termina discusión en la calle al disparar a su rival en la cabeza en Brooklyn

Un sujeto que sostenía una discusión con dos personas terminó disparando a uno de sus rivales en la cabeza en Brooklyn.

Según reportes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el sospechoso discutía con el hijo de la víctima de 39 años en Prospect Place y la Avenida Nostrand, en Crown Heights, alrededor de las 7:40 p.m. el 11 de abril cuando sacó una pistola y lanzó varios disparos.

Un video de vigilancia muestra al sospechoso caminando en la calle con el arma en la mano extendida y luego apretando el gatillo, pero no se ve su víctima.

🚨WANTED🚨 for An Assault in the vicinity of Prospect Place and Nostrand Avenue #Crown Heights #BROOKLYN @NYPD77Pct on 4/11/20 @ 7:40 PM 💰Reward up to $2500👓Seen him? Know who he is?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/PbuqcSdRo9

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 18, 2020