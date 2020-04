A dos semanas de su lanzamiento, Quibi no la está pasando nada bien

La nueva plataforma de streaming ha bajado considerablemente en su cantidad de descargas

Hace un par de semanas llegó al mercado Quibi, la nueva plataforma de streaming exclusiva para teléfonos móviles y cuyo interesante concepto es que todos sus contenidos tengan menos de 10 minutos de duración.

En su lanzamiento, el pasado 6 de abril, esta plataforma se colocó en el 4° lugar de apps más descargadas, pero 14 días después, descendió hasta la posición 57 en descargas y parece que esta tendencia no se revertirá pronto.

De acuerdo a sus desarrolladores, Quibi está pensada para usuarios on the go, es decir, para que la gente disfrute los contenidos mientras se dirige de un lugar a otro. Sin embargo, con el encierro a causa del coronavirus, la plataforma no está cumpliendo dicho propósito.

La aplicación contó con un financiamiento de 2 mil millones de dólares, provenientes de distintos inversores y tuvo 1.7 millones de descargas en su primera semana. Entre los grandes personajes que se unieron al proyecto están Steven Spielberg, Liam Hemsworth, Chrissy Teigen y Sophie Turner.

En redes sociales, muchos usuarios se han quejado de algunas diferencias de Quibi con otras plataformas de streaming, en especial por no poder realizar capturas de pantalla de los programas y no poder transmitir en PC ni en smart TV, otra razón, quizá, por lo que las descargas no están siendo las planeadas por la compañía.

A dos semanas de su lanzamiento, Quibi es un producto muy innovador pero parece dejar con más dudas que satisfacciones a sus usuarios. ¿Logrará revertir la tendencia y colocarse como un referente del streaming? El tiempo lo dirá.