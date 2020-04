Guardameta argentino se suicidó por no entrar en los planes del equipo de sus amores

El Colón de Santa Fe lo dejó en libertad y el futbolista no pudo lidiar con la dura noticia

Esta mañana trascendió una triste noticia desde Argentina, ya que el guardameta de las fuerzas inferiores del Colón de Santa Fe se quitó la vida, luego de enterarse que no entraba en los planes del club de sus amores para la próxima temporada.

Triste noticia. Se suicidó Alexis Ferlini (19 años), arquero de inferiores de #Colon. Lo dejaron libre y debido a ciertos plazos no pudo firmar con otro club. El papá afirmó: "Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos". Abrazamos a la familia. pic.twitter.com/sL6TE4lqkT — La Pelota Siempre al 10 (@SiempreAlDiego) April 19, 2020

El caso ha conmocionado a todo el país y se ha vuelto viral por la naturaleza de la noticia. El nombre del chico era Alexis Ferlini, arquero de la categoría 2001 del Sabalero, quien fue puesto en libertad por el club, y aunque tenía opciones de ir a otros equipos como Arsenal o Platense, la tristeza al salir de su amado equipo lo hizo tomar el camino del suicidio.

Fue la cuenta de Instagram de los hinchas del equipo “A todo Colón” la que compartió la noticia varios días después de la muerte del joven, enviando condolencias a los familiares. Y sobre esa publicación, en uno de los comentarios el padre de Alexis reveló la historia.

“Hola, mi hijo Alexis Ferlini ‘El Pulpo’ se me quitó la vida el miércoles, hoy lo lleve al cementerio de Santo Tome a las 9.30 am. En Colón me lo dejaron libre y luego de eso en Arsenal y Platense lo querían ya. Pero ya no había tiempo de ficharlo. No sé que le pasó, estaba bien en casa con la familia y su novia; el bajón de Colón como que lo rebasó y hoy físicamente ya no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pasen más a nadie estas cosas, menos a los chicos del club”, reveló.

En las siguientes líneas criticó a los dirigentes del equipo, argumentando que no tienen consciencia sobre el daño que esto le puede ocasionar a los jóvenes.

“Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como debe de ser. Ya está, no me van a devolver a mi hijo al que amo y amaré toda la vida. Sólo pido que mi hijo, donde esté, se encuentre bien y que el único alivio que tengo es que un día me iré para estar con él. Perdón gente, pero estoy destrozado. Cuiden a los chicos. Gracias a todos”, finalizó.

#Internacional El joven portero de Colón de Santa Fe, Alexis Ferlini de 19 años, se quitó la vida tras anunciarle que ya no sería contemplados por el club, Q.E.P.D. pic.twitter.com/6hzqFDalKG — Fiebre Deportiva (@FiebreDep) April 20, 2020

Hasta el momento, el conjunto santafesino no se ha pronunciado al respecto.