Lanzan Facebook Gaming la nueva app gratuita de videojuegos

Este lunes Facebook lanzó su nueva aplicación gratuita de juegos, Facebook Gaming, la cual está enfocada en la transmisión de juegos en vivo.

Facebook Gaming es una plataforma de videojuegos que permite a sus usuarios acceder a un universo de contenidos para jugar de forma individual o con cualquier persona, además de poder conectar con los propios creadores y transmitir en vivo, formando una gran comunidad.

📣 Launch announcement 📣🧵

1/ We know you’ve waited patiently. Well folks the day has come: we're launching FarmVille in VR! j/k, sorry, kind mobs of Twitter, don’t @ us! We're actually launching the Facebook Gaming app on Google Play.

Download NOW 👉 https://t.co/6wzoSRD3Gj pic.twitter.com/5YzVxmklHm

— Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 20, 2020