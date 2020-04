Llegan nuevas reacciones a Facebook y Messenger por coronavirus

Facebook y Messenger lanzaron nuevos emojis que funcionan como reacciones para mandar mensajes de amor y cariño justo en medio de esta pandemia.

Facebook ha implementado tanto en su red social como en su aplicación de mensajería Messenger nuevos emojis de “Cuidado”, que se pueden usar para expresar que te preocupas por alguien y que quieres enviarle un abrazo.

La reacción es un emoji abrazando un corazón, siendo la primera reacción nueva desde que la función fue expandida en 2015 del simple ‘me gusta’, añadiendo las que conocemos.

En Facebook Messenger también se puede usar la misma reacción pero el diseño es diferente, ya que se trata de un corazón latiendo.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020