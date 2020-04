¿Planea regresar? Floyd Mayweather vuelve al gimnasio y levanta sospechas de querer pelear

El ex boxeador, Floyd Mayweather, no se cansa de enloquecer las redes sociales, pues compartió algunos videos de los entrenamientos que está realizando durante la cuarentena, debido al coronavirus, y se ha comenzado a especular sobre su retorno al ring en este año.

Antes de la pandemia, “Money” había dicho que le gustaría tener un par de peleas en 2020; sin embargo, el covid-9 se interpuso en sus planes. Por el momento, no hay nada seguro, ya que recientemente comunicó su deseo de ser entrenador.

🌪️ Floyd Mayweather proving he's still got it by posting more training footage overnight, effortless on the speed bag…

[📽️ @FloydMayweather] pic.twitter.com/5lFzULC4TJ

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 20, 2020