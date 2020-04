VIDEO: Hombre armado secuestra autobús en Dallas, provoca persecución policial y acaba muerto

Un pasajero disparó dentro de un autobús público en los suburbios de Dallas, Texas, antes de secuestrarlo este domingo. Luego la policía inició una persecución que terminó en un tiroteo en el que murió el pasajero y dos oficiales resultaron heridos, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

El hombre subió al autobús en Richardson, justo al norte de Dallas, alrededor de las 11 a.m., hora local, y abrió fuego, rompiendo ventanas, dijo Gordon Shattles, portavoz del sistema de tránsito rápido del área de Dallas.

Luego secuestró el autobús y finalmente condujo a los agentes a una persecución hacia el este, antes de que la policía usara una tira de púas para detener el vehículo en el suburbio de Rowlett, dijo Shattles.

