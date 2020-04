Cómo elegir la mejor y más sana hamburguesa vegetal

Algunas hamburguesas vegetales no siempre son una opción saludable

La oferta de productos alternativos a la carne va en aumento, no solo en tiendas y restaurantes para veganos o vegetarianos; los alimentos a base de plantas también ganan espacio en supermercados y cadenas de restaurantes. Si bien estos productos pueden parecer una opción saludable, no siempre resultan serlo.

Lo que resulta irónico es que en nuestra búsqueda por alimentos menos procesados y naturales que sean nutritivos y saludables, podríamos comer sustitutos de carne hechos de vegetales y que están altamente procesados y con muchos aditivos.

Muchos nuevos sustitutos de la carne huelen, sienten e incluso “sangran” como la carne porque están genéticamente modificados o altamente procesados, refiere la Asociación Americana del Corazón.

Siempre revise la etiqueta y preste atención al sodio y otros aditivos.

Algunas hamburguesas pueden ser menos saludables que una hecha con carne real. “Puede tener tanta proteína como la carne real, pero probablemente tiene mucho más sodio e incluso puede tener más grasa saturada“, explica Mary Ellen Camire, profesora de ciencias de los alimentos y nutrición humana en la Universidad de Maine.

Nutrientes

El contenido de proteínas siempre será importante, verifique la cantidad de este nutriente.

Las pautas dietéticas federales recomiendan que del 10% al 35% de las calorías diarias provengan de proteínas. Por ejemplo, una persona que consume una dieta de 2,000 calorías podría comer 100 gramos de proteína al día.

Tenga la perspectiva, 100 gramos de tofu aportan 8 gramos de proteína; la misma cantidad de carne molida tienen 19 gramos, y el pollo molido contiene aproximadamente 17 gramos de proteína.

El hierro (no hemo) en las plantas no se absorbe muy bien como el de la carne, por ello necesitará combinar con alimentos que contengan vitamina C para mejorar su absorción.

Recuerde obtener vitamina B12 de otras fuentes ya que difícilmente la obtendrá de los alimentos vegetales lo que generaría el riesgo de desarrollar anemia por deficiencia de este nutriente.

Las alternativas más saludables soya, lentejas, garbanzos y frijoles.

A diferencia de algunas proteínas vegetales, la proteína de soya se considera una proteína completa, que contiene los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir y que deben obtenerse de la dieta.

Si no encuentras buenas opciones en el mercado, es mejor preparar tus hamburguesas vegetales en casa.