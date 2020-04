El boxeo regresará a Japón, la OMB avalará una velada en junio, bajo estrictas reglas de salud

Francisco Valcárcel, presidente del organismo, aseguró que peleadores y entrenadores se harán pruebas

Hace unos días Japón tuvo su primer evento de MMA en medio de la pandemia del coronavirus, y el próximo mes de junio realizarán la velada de boxeo, esto bajo estrictas medidas sanitarias y con la supervisión dela Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Francisco Valcárcel, presidente del organismo, mencionó que decidieron avalar la cartelera porque en el país asiático hay una cultura de responsabilidad diferente y acatarán todas las mínimas normas de salud correspondientes.

“Habrá una fila vacía de asientos en el medio de cada uno, más dos asientos vacíos entre cada persona para evitar el contacto directo. Tampoco habrá personas paradas en los pasillos. Los participantes, tanto boxeadores como entrenadores, deberán presentarse a la prueba COVID-19 el mismo día y tener los resultados disponibles”, explicó el titular de la OMB.

“Si alguien da positivo, obviamente, no podrá pelear porque no correremos el riesgo de que otros se infecten. En Japón existe una cultura de usar máscaras. Siempre se ha hecho. Los japoneses respetan los derechos de los demás y en Puerto Rico no existe tal cultura”, agregó.