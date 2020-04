Futbolista del Lokomotiv muere entrenando en plena cuarentena

El fútbol nuevamente está de luto, en esta ocasión por el fallecimiento de un joven de 22 años de edad, perteneciente al Lokomotiv de Moscú, quien perdió la vida mientras entrenaba solo en casa, tal y como lo marcan las medidas de prevención por la crisis del coronavirus.

La noticia del fallecimiento de Innokentiy “Kesha” Samokhvalov, cuyas causas aún se están esclareciendo, fue revelada por el club ruso mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“Se encontró mal durante una sesión de entrenamiento individualizado. Se están tratando de aclarar las circunstancias de la muerte del futbolista“, se lee en el documento.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020