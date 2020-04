HBO Max anuncia su fecha de lanzamiento ¿Qué habrá en la nueva plataforma de streaming?

El 27 de mayo es la fecha en que llegará este nuevo servicio y su impresionante catálogo

Tras varios meses de espera, este martes, WarnerMedia dio a conocer la fecha en que será lanzado HBO Max, la nueva plataforma de streaming de la compañía que, con contenido original y varias de las películas y series más galardonadas de las últimas décadas, tratará de colocarse como una de las opciones importantes en la industria del streaming.

El 27 de mayo de 2020 es el día en que llegará HBO Max, con un impresionante catálogo con 10.000 horas de contenido premium, que incluirá todo el servicio de HBO, franquicias, clásicos y nuevos éxitos de Warner Bros.

¿Qué se podrá ver en HBO Max?

Como es lógico, esta plataforma de streaming tendrá los mejores shows de HBO, como Westworld, Big Little Lies, Game of Thrones, Sex and the Ciudad, Veep, The Wire, Curb Your Enthusiasm, Insecure, Succession, Watchmen, Barry, Euphoria, The Jinx, The Sopranos y más.

HBO Max le dará un espacio importante a los clásicos de la cinematografía y muestra de ello es que podremos encontrar títulos como Casablanca, The Wizard of Oz, The Matrix, The Goonies, When Harry Met Sally, The Lord of the Rings, Citizen Kane, Gremlins, las películas de Lego y todas las producciones de DC film from de la última década, entre ellas Wonder Woman, Justice League y todas las películas de Batman y Superman de los últimos 40 años.

También desde el día uno, los usuarios podrán disfrutar de las bibliotecas de los programas más queridos, como Friends; The Big Band Theory, Rick y Morty, The Boondocks, The Bachelor; Plaza Sésamo; El Príncipe del rap, Batwoman, Nancy Drew y Katy Keene, Doom Patrol de DC, The OC, Pretty Little Liars, Anthony Bourdain: Parts Unknown y más.

Por si esto fuera poco, HBO Max debutará con 6 shows originales:

Love Life. Comedia protagonizada por Anna Kendrick.

On the Record. Documental que fue parte de la Selección Oficial de Sundance 2020.

Legendary. Serie centrada en una competencia de baile de salón.

Craftopia. Show conducido por LaurDIY donde los más peques del hogar explotarán su creatividad.

Looney Tunes Cartoons. Bugs Bunny y sus amigos están de vueltas con capítulos completamente nuevos.

The Not Too Late Show With Elmo. Talk show conducido por uno de los personajes favoritos de Plaza Sésamo.

Con esta cantidad de contenido, HBO Max promete ser un fuente competidor en el mundo del streaming.