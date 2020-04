Suman 1,400 nuevos casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles reportó un nuevo incremento en el número de casos de COVID-19 en el condado para un total de 15,140 infecciones por la enfermedad.

La directora del departamento, Barbara Ferrer, se refirió a la inclusión de unos datos retrasados por segundo día consecutivo. “Hoy estamos reportando 1,400 casos pero 880 de ellos provienen de un retraso en los resultados”, afirmó.

Según la directora esto es normal después de los fines de semana.

Ferrer también confirmó el fallecimiento de otros 46 angelinos para un total de 663 muertes por la enfermedad en el condado de Los Ángeles. Según datos del departamento 89% de los fallecidos por COVID-19 tenían alguna condición de salud crónica.

El sistema de salud actualmente le está brindado atención y cuidados médicos a 1,739 personas residentes del condado.

La directora Ferrer se refirió específicamente al brote de infección en el refugio Union Rescue Mision del Downtown de Los Ángeles.

“Hemos trabajado conjuntamente con el director de la misión desde el primer caso reportado el 28 de marzo”, aseguró la directora.

Al haber muchos huéspedes en la misión que alberga a personas sin hogar, el departamento y la directiva del centro han tomado medidas para realizar pruebas de detección a las personas con y sin síntomas de la enfermedad.

“Hicimos 200 pruebas y con el resultado de 178 hemos encontrado 43 casos positivos. 27 personas que dieron positivo eran asintomáticas”, afirmó la directora. Además, aseguró que todos habían sido aislados.

